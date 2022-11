Reddito cittadinanza: Conte, governo disumano, anche altre forze scenderanno in piazza?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cancellazione, sospensione, taglio di qualche mese, altri tagli fra un anno. Sul Reddito di cittadinanza il governo da settimane gioca con la vita delle persone: un atteggiamento disumano sulla pelle di famiglie che a stento pagano la bolletta e fanno la spesa", puntualizza su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "L'ultima novità che arriva dalla maggioranza della Meloni parla di un taglio di mensilità del Reddito di cittadinanza per gli 'occupabili': persone in grande difficoltà, fra cui molti over 50 e 60 per cui trovare lavoro oggi è durissimo e 200 mila cittadini che già lavorano e che chiedono il Reddito per integrare stipendi da fame", sottolinea per poi ribadire: "Siamo disposti a tutto per arginare questo piano folle, anche a scendere in piazza. Noi non getteremo mai la spugna su queste battaglie, vediamo se saremo i soli o se altre forze politiche risponderanno 'presente'". (Rin)