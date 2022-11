Ucraina: Zelensky su anniversario Maidan, oggi opportunità storica per proteggere popolo una volta per tutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono state molte minacce alla libertà del popolo e all'esistenza stessa degli ucraini e ora "abbiamo un'opportunità storica per proteggere la volontà ucraina una volta per tutte". Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio della sera in occasione del nono anniversario dell'inizio delle manifestazioni di Euromaidan. "C'erano molte minacce alla libertà del nostro popolo e all'esistenza stessa degli ucraini. Ma la gente l'ha superata. E ora abbiamo un'opportunità storica per difendere la volontà ucraina una volta per tutte. Credo che sarà così", aggiunge. "Ringrazio tutti coloro che sostengono il nostro éaese. Grazie a tutti coloro che combattono e lavorano per l'Ucraina", conclude. (Kiu)