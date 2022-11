Polonia: autorità concorrenza presenta ricorso dopo annullamento multa a Gazprom per Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori polacco (Uokik) ha annunciato che presenterà ricorso contro una sentenza che ha annullato le multe inflitte alla russa Gazprom e ad altre cinque società responsabili della costruzione del gasdotto Nord Stream 2. L'autorità di regolamentazione polacca ha multato nel 2020 Gazprom per oltre 29 miliardi di zloty (6,17 miliardi di euro) per aver costruito il gasdotto Nord Stream 2 senza l'approvazione di Varsavia. Uokik ha inoltre imposto una multa totale di 51,7 milioni di euro ripartita tra altre cinque società coinvolte nel finanziamento del progetto. L'Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori ha reso noto che un tribunale polacco per la concorrenza e la protezione dei consumatori ha annullato la decisione. "Chiederemo una giustificazione scritta per la sentenza, e poi faremo appello in questo caso", ha detto in una nota il direttore dell'Uokik, Tomasz Chrostny. Le altre società interessate dalle sanzioni sono state Engie Energy, Uniper, Omv, Shell e Wintershall. (Vap)