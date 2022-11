Usa: Mester (Fed), su inflazione dati incoraggianti ma non è abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’andamento del tasso di inflazione negli Stati Uniti dovrà registrare progressi più significativi per consentire alla Federal Reserve di porre fine alla politica di rialzo dei tassi di interesse. La presidente della Fed di Cleveland (Ohio), Loretta Mester, ha dichiarato in una intervista con l’emittente “Cnbc” che gli ultimi dati “sono solo il primo passo, anche se incoraggiante”. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare per riportare il tasso di inflazione entro la soglia del due per cento: ci sono state delle buone notizie, ma non sono abbastanza”, ha detto, aggiungendo di aspettarsi l’approvazione di un nuovo rialzo dei tassi alla prossima riunione del consiglio direttivo della Fed, in programma a dicembre. Il nuovo incremento, tuttavia, potrebbe attestarsi intorno al mezzo punto percentuale, rispetto agli ultimi rialzi dello 0,75 per cento. (Was)