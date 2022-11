© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà domani mattina alle ore 10, presso la sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, una conferenza stampa in merito al disegno di legge di bilancio per il 2023 e agli ulteriori provvedimenti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questa sera. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)