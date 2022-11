Italia-Algeria: delegazione Consiglio per rinnovamento economico algerino a Roma dal 23 al 26 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su invito dell'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, una delegazione di operatori economici algerini del Conseil du Renouveau Economique Algérien (Crea), Consiglio per il rinnovamento economico algerino, si recherà a Roma dal 23 al 26 novembre, al fine di incontrare i loro omologhi italiani per discutere delle opportunità di business e partnership in diversi settori di attività. Secondo quanto riferito in un comunicato, la delegazione del Crea - che raggruppa le imprese pubbliche, le imprese private e le startup impegnate nell'industria del Paese - sarà guidata dal suo presidente Kamel Moula ed è composta da una decina di operatori economici algerini in rappresentanza di diversi settori di attività relativi all'agricoltura, all'edilizia, all'idraulica, all'agroalimentare, alla cosmetica, all’industria siderurgica e farmaceutica, ma anche del turismo e dei servizi petroliferi e assicurativi. (segue) (Com)