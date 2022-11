Italia-Algeria: delegazione Consiglio per rinnovamento economico algerino a Roma dal 23 al 26 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di questa visita prevede un incontro di lavoro tra gli operatori economici del Crea e quelli di Confindustria, durante il quale le due parti discuteranno le prospettive di partnership tra le imprese dei due Paesi in diversi settori di attività. L’agenda della delegazione Crea comprende anche un colloquio con il vice ministro per le Imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, al termine del quale si parlerà delle possibilità di partnership tra gli operatori economici dei due Paesi. Al di là delle ottime relazioni politiche e delle dinamiche che caratterizzano i rapporti italo-algerini, questa missione Crea sarà un'ottima occasione per esaminare le possibilità di partnership tra gli operatori economici dei due Paesi in vari settori di attività, suscettibili di diversificare le relazioni economiche bilaterali oltre il settore degli idrocarburi. (Com)