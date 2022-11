© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra che sulla legge di Bilancio "non sono state sentite le sirene dello scostamento, questo è un fatto positivo. Non va drammatizzata la situazione". Lo ha detto l'ex giudice della Corte costituzionale, Sabino Cassese, a Rainews mentre il Consiglio dei ministri sulla manovra 2023 è ancora in corso.(Rin)