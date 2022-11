Colombia: governo ed Esercito di liberazione nazionale avviano storico dialogo di pace in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia e il gruppo di guerriglia armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno ufficialmente avviato il dialogo di pace nel corso del primo incontro del tavolo negoziale organizzato a Wanaina Repano, in Venezuela. Lo riferiscono le stesse parti in un comunicato congiunto diffuso al termine della riunione in cui si informa la ripresa "con piena volontà politica ed etica" del processo di dialogo politico tra il governo nazionale e l'Eln "come richiesto dalle popolazioni dei territori rurali e urbani che soffrono di violenza ed esclusione, e altri settori della società". Nel documento che pone le prima pietra di un processo di pacificazione a lungo sperato nel Paese si dichiara di voler "costruire la pace a partire da una democrazia basata sul concetto di giustizia e attraverso cambiamenti tangibili, urgenti e necessari", si legge nella nota. (segue) (Mec)