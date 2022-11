Migranti: Cassese, ragionare in termini di partenze, non di arrivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in tema di immigrazione occorre "ragionare in termini di partenze e non di arrivi", che "non vuol dire fermare le persone sulle battigie di Tunisia e Libia, ma creare condizioni economiche migliori nell'Africa che si affaccia sul Mediterraneo e in quella subsahariana". Lo ha detto l'ex giudice della Corte costituzionale, Sabino Cassese, a Rainews24. Enrico Mattei "aveva questa idea che potessimo attingere alle loro fonti di energia e allo stesso tempo contribuire al loro sviluppo", ha aggiunto con riferimento al Piano Mattei evocato dal premier Meloni.(Rin)