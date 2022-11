Farnesina: segretario generale Sequi partecipa a evento conclusivo “Colloquia on Science Diplomacy”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, ha partecipato all’evento conclusivo dei “Colloquia on Science Diplomacy” dell’Accademia dei Lincei. Alla conferenza, riferisce la Farnesina in una nota, ha preso parte il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, che ha pronunciato una lectio magistralis. Sequi ha evidenziato come la diplomazia scientifica rappresenti un cardine della politica estera italiana, nel quadro dell’azione del nostro Paese per affrontare le grandi questioni globali come i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, sanitaria ed energetica. Sequi ha inoltre sottolineato il ruolo svolto dall’Italia all’interno dell’Ocse per promuovere soluzioni multilaterali a beneficio della crescita e dello sviluppo sostenibili e ricordato l’importanza che il nostro Paese attribuisce alla diffusione di standard e buone pratiche internazionali per favorire l’innovazione e la ricerca. (Com)