Qatar: Ue, Paese ha fatto passi avanti su diritti umani, strada è ancora lunga

- Il Qatar ha fatto passi avanti sui diritti umani, ma ancora manca molta strada da fare. Lo ha detto Stella Kyriakides, commissaria Ue per la salute e la sicurezza alimentare, durante un intervento alla plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Ogni morte che si è verificata nella costruzione degli impianti per i Mondiali di calcio i Qatar è una tragedia, ma il Paese ha fatto importanti progressi per i diritti del lavoro", ha detto. "È stato il primo Paese a smantellare il sistema Kafala, che lasciava in balia dei datori di lavoro la maggioranza della popolazione immigrata di lavoratori. Ha adottato una paga non discriminatoria e ha garantito una vigilanza elevata di tutti i progetti collegati ai mondiali di calcio", ha aggiunto. (segue) (Beb)