Qatar: Ue, Paese ha fatto passi avanti su diritti umani, strada è ancora lunga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'organizzazione dei mondiali, e il fatto che abbia reso più evidenti le lacune, ha fatto sì che si accelerassero le riforme del mercato e del diritto del lavoro nel Paese, ma rimangono ancora numerose sfide. Segmenti della società e del mondo economico resistono alle riforme, tra cui alcune multinazionali occidentali che operano in Qatar", ha proseguito nel suo intervento. "La strada dei diritti umani è ancora lunga da percorrere per il Qatar. Come per gli altri Paesi, è un viaggio continuo che non finirà mai. I diritti umani e del lavoro sono elementi chiave dell'impegno bilaterale dell'Ue nel Paese. Il Qatar è stato aperto al riguardo, e ha accolto con favore questo impegno", ha concluso Kyriakides. (Beb)