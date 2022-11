Usa: auto contro negozio Apple in Massachusetts, un morto e almeno 16 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno una persona è morta dopo che una macchina ha sfondato la vetrata di un negozio Apple a Hingham, in Massachusetts. Il procuratore distrettuale della contea di Plymouth, Tim Cruz, ha dichiarato in conferenza stampa che sono almeno 16 le persone rimaste ferite a seguito dell’incidente, avvenuto intorno alle 10:45 locali. La vettura coinvolta è un Suv di colore scuro, che avrebbe sfondato la vetrata del negozio mentre viaggiava ad alta velocità. “Sedici persone sono state trasportate negli ospedali vicini, e almeno una è morta”, ha detto Cruz. (Was)