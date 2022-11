El Salvador: 25 anni di carcere al primo detenuto durante stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie di El Salvador hanno condannato oggi a 25 anni di carcere Carlos Rafael Flores, il primo uomo arrestato dopo l'istituzione dello stato di emergenza indetto otto mesi fa nella Repubblica centroamericana per contrastare la violenza delle bande criminali. Lo riferisce la procura generale in una pubblicazione su Twitter. "Flores è membro dell'organizzazione criminale Mara Maquina" ed è stato condannato "per associazione per delinquere", ha annunciato il procuratore generale, Rodolfo Delgado. La Mara Maquina è un'organizzazione minoritaria in El Salvador, dove i gruppi egemoni e più pericolosi sono considerati la Mara Salvatrucha (MS-13) e il Barrio 18, con le loro fazioni Rivoluzionarie e Surenos. La sentenza contro Flores è stata possibile grazie alla modifica del codice penale con cui il Congresso ha aumentato la pena massima per l'appartenenza a una banda criminale da 9 a 45 anni di carcere. (segue) (Mec)