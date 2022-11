El Salvador: 25 anni di carcere al primo detenuto durante stato di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dello stato di emergenza, istituito in risposta a un'escalation criminale che ha causato la morte di 87 persone tra il 25 e il 27 marzo, sono state arrestate oltre 57mila persone. Lo scorso 15 novembre il parlamento salvadoregno ha prorogato per l'ottava volta la misura. Il provvedimento è passato con 67 voti favorevoli, nove contrari e sei astensioni. Lo stato di emergenza - fortemente difeso dal presidente, Nayib Bukele -, allunga per altri 30 giorni il periodo in cui vengono sospesi le garanzie relativi a tre diritti tutelati costituzionalmente: si toglie il diritto della persona arrestata di essere informata sulle ragioni del provvedimento, si allunga da 72 ore a 15 giorni il limite massimo di tempo entro il quale l'indagato deve essere portato dinanzi al giudice per la conferma dell'arresto, e si permette l'accesso delle autorità alle comunicazioni private. Il provvedimento, al solito, è stato presentato dal governo come "necessario" per poter continuare a garantire la robusta riduzione degli indici di criminalità registrati negli ultimi mesi. Lo stesso Bukele non ha mai smesso di rivendicare il successo di una strategia che avrebbe permesso di chiudere intere giornate senza nessun omicidio. (segue) (Mec)