El Salvador: 25 anni di carcere al primo detenuto durante stato di emergenza (3)

- Per l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, "le misure adottate durante lo stato di emergenza per combattere la violenza delle bande, insieme alle successive modifiche al diritto penale, aumentano il rischio di detenzione arbitraria e tortura dei detenuti". Desta "preoccupazione" il possibile mancato rispetto delle garanzie del giusto processo nelle decine di migliaia di arresti sin qui eseguiti, nonché "gli almeno 21 decessi in custodia riportati da fonti ufficiali", ha dichiarato l'alta commissaria nel corso della sua ultima relazione alla 50ma sessione del Consiglio diritti umani. Le morti sono quelle registrate da aprile in diversi penitenziari, accompagnate dalle denunce del personale delle strutture ospedaliere collegate ai penitenziari. (segue) (Mec)