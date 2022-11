El Salvador: 25 anni di carcere al primo detenuto durante stato di emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Amnesty International le autorità di El Salvador hanno commesso gravi violazioni dei diritti umani durante lo stato di emergenza in vigore nel Paese, comprese migliaia di detenzioni arbitrarie e violazioni del giusto processo, nonché torture e maltrattamenti. "Con il pretesto di punire le bande, le autorità salvadoregne stanno commettendo diffuse e flagranti violazioni dei diritti umani, criminalizzando le persone che vivono in povertà", ha affermato Erika Guevara-Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty International. La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto al governo di El Salvador di rispettare le garanzie giuridiche e il giusto processo nel quadro degli arresti eseguiti durante lo stato di emergenza. Le organizzazioni per i diritti umani e la stampa, si legge in un comunicato, hanno denunciato che molti degli arresti sono stati effettuati illegalmente, arbitrariamente e in modo violento, presumendo l'appartenenza a gruppi criminali in base a elementi come l'aspetto fisico, l'età o l'area di residenza. La Cidh riporta inoltre le denunce secondo cui la sospensione di alcune garanzie giudiziarie ha impedito di conoscere i motivi dell'arresto, nonché l'accesso all'assistenza legale e al contatto con i propri familiari. (segue) (Mec)