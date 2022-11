Legge Bilancio: Fazzolari su Reddito cittadinanza, riduzione sostegno da 12 a 8 mesi per chi può lavorare - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il 2023, per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, "sarà un anno transitorio, nel quale tutte le persone in difficoltà saranno tutelate e chi è in grado di lavorare avrà una riduzione dei mesi di sostegno", che passeranno "da 12 a 8". Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all'Attuazione del programma, arrivando a palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri. "Nell’arco del 2023 chi è in grado di lavorare avrà diritto a meno periodo di copertura, dal 2024 rivedremo l’intero sistema lavorandoci su per garantire pieno sostegno ai bisognosi e inserire nel mondo del lavoro chi è in grado di lavorare", ha proseguito. "Non abbiamo mai voluto riformare il Reddito di cittadinanza per fare cassa - ha sottolineato Fazzolari -, ma ottimizzare le risorse a favore dei bisognosi e per l’inserimento lavorativo". Le risorse "per fare la legge di Bilancio seria le abbiamo trovate, infatti è quello che stiamo facendo", ha concluso. (Rin)