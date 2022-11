© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori una mozione per intitolare a Francesco Valdiserri un impianto sportivo nel Municipio VIII di Roma. Tra le delibere in discussione: il regolamento del commercio su area pubblica, l'acquisizione della rimessa Atac di via Tuscolana, l'adesione di Roma Capitale all'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 14:00-19:00)– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione della III edizione del report interforze "Il pregiudizio e la violenza contro le donne" realizzato dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con l'Università La Sapienza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Lamberto Giannini saranno presenti all'evento organizzato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Campidoglio, Sala della Protomoteca (Ore 9). (segue) (Rer)