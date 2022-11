© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO– Il Presidente Vicario, Daniele Leodori, l'assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani, e il commissario straordinario per l'attuazione della bonifica della Valle del fiume Sacco, Illuminato Bonsignore, presenteranno il rendiconto sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino ambientale del Sito di interesse nazionale della Valle del Sacco. L'evento si svolge presso il Comune di Ceprano, in provincia di Frosinone (Ore 10:30).– Il Presidente Vicario, Daniele Leodori, partecipa all'inaugurazione dell'Area Archeologica della Villa di Mamurra. L'evento si svolge a Formia (Latina) Area Archeologica della Villa di Mamurra – Via del Porticciolo Romano (Ore 12:30).- Il Presidente Vicario, Daniele Leodori, e il Presidente dell'Osservatorio Sicurezza e Legalità Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi partecipano alla presentazione del VII rapporto "Mafie nel Lazio". Partecipano Maria Cristina Palaia, Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia e il Commissario Strordinario, Bruno Strati. L'evento si svolge presso il Comune di Nettuno (Roma), Sala Consiliare, Viale Giacomo Matteotti, 37 (Ore 18). (segue) (Rer)