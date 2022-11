Kosovo-Serbia: Stano, speriamo in incontro Vucic-Kurti a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo invitato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti a incontrarsi a Bruxelles. È una questione urgente". Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza giornaliera a Bruxelles. "L'obiettivo è trovare una via d'uscita europea dalla situazione attuale, una delle più serie che abbiamo visto dal 2013", ha detto. La presenza di entrambi a Bruxelles, ha detto Stano, ha l'obiettivo "di discutere con loro su una possibile via d'uscita". Il portavoce Ue si augura che i due leader siano "disponibili all'incontro molto presto". "Speriamo di poter raffrontare i problemi prima del 21 e non dopo", ha continuato Stano riferendosi al prossimo lunedì, data in cui scatteranno le multe per i cittadini serbi del Kosovo che non avranno cambiato la targa automobilistica con quella recante il simbolo Rks (Repubblica del Kosovo). (Beb)