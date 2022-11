Kosovo-Serbia: oggi a Bruxelles incontro "straordinario e urgente" fra Kurti e Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Bruxelles un incontro "straordinario e urgente" nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina, su invito dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell. Sebbene l'agenda dell'incontro non sia ancora nota, si prevede che Borrell avrà prima dei colloqui separati con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, seguiti da un riunione congiunta. L'incontro è volto a discutere la decisione di Pristina di imporre, da domani, multe ai conducenti di autovetture che non hanno ancora sostituito le targhe rilasciate dalla Serbia con i documenti emessi dalle autorità kosovare. Ieri il presidente serbo aveva confermato la sua presenza alle riunioni di oggi, anche se, aveva affermato, di "non essere ottimista" sull'esito dell'incontro, aggiungendo che gli incontri dovrebbero svolgersi nella prima mattinata di oggi. (Seb)