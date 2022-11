Romania: potere d'acquisto è inferiore del 51 per cento rispetto alla media europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha un potere d'acquisto medio di 8.017 euro pro capite quest'anno, ovvero il 51 per cento al di sotto della media europea. Lo rivela uno studio dell’istituto GfK Purchasing Power Europe 2022, citato dall'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Il Paese si colloca al 31mo posto su 42 Paesi inclusi nella ricerca. Secondo la ricerca il potere d'acquisto medio pro capite in Europa è di 16.344 euro. Tuttavia, ci sono grandi differenze tra i 42 Paesi: Liechtenstein, Svizzera e Lussemburgo hanno un potere d'acquisto significativamente più alto rispetto al resto d'Europa, mentre Kosovo, Moldova e Ucraina hanno il potere d'acquisto più basso. Esistono differenze sostanziali nel potere d'acquisto anche tra le contee della Romania. Bucarest, ad esempio, che guida la classifica, ha un potere d'acquisto pro capite di 15.482 euro, vicino alla media europea. Ciò significa che i residenti della capitale hanno oltre il 93 per cento in più di potere d'acquisto rispetto alla media nazionale e 3,6 volte in più rispetto ai residenti della contea di Vaslui (est del Paese), che ha il potere d'acquisto più basso in termini di spesa e risparmio. Qui il reddito disponibile netto è di soli 4.728 euro, cifra che rappresenta circa il 53 per cento della media nazionale.(Rob)