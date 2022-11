Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consolidare tattiche, tecniche e procedure nel campo della difesa aerea tra militari di Italia, Stati Uniti e Paesi Bassi e migliorare la cooperazione e la standardizzazione a livello multinazionale. E' questo l'obiettivo dell'esercitazione Falcon Strike 2022 in corso di svolgimento in Italia dal 14 al 25 novembre a guida Aeronautica militare, che vede impegnati i caccia di quinta generazione F-35. L'evento addestrativo multinazionale, unico nel suo genere, è di rilevanza strategica per l’Italia. Attraverso la riproduzione di scenari realistici, altamente mutevoli, consente un efficace addestramento anche per i sofisticati velivoli di quinta generazione, a cui si affiancano aerei di quarta generazione. L'esercitazione vede la partecipazione di assetti e personale di Italia, Stati Uniti e Paesi Bassi, a conferma sia del ruolo del nostro Paese nell'utilizzo dell'F-35 e del valore dell'intera catena logistica, sia dell'importanza dell'interoperabilità in uno scenario mutevole come quello attuale. (segue) (Res)