Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, presso la base del 32esimo Stormo dell'Aeronautica, con sede ad Amendola (Foggia), primo reparto in Europa a operare con il velivolo F-35A, i giornalisti hanno assistito all'esercitazione degli assetti F-35B, velivolo a decollo veloce e atterraggio verticale (Short Take Off and Vertical Landing). In questa occasione, Vito Cracas, colonnello Aeronautica militare responsabile dell'esercitazione, ha dichiarato che l'esercitazione mira a testare le "capacità dei caccia di quinta generazione", rendendo l'addestramento "più realistico possibile". "Gli Usa sono presenti con F-35 ed F-16 di Aviano, i Paesi Bassi con F-35 e l'Italia con F-35 A e B anche della Marina militare, Eurofighter e Tornado", usati come "avversari" nell'esercitazione. Lo scenario si svolge sul Tirreno, a est della Sardegna, con obiettivi su terra. (segue) (Res)