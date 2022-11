Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercitazione ha come finalità "far esercitare le forze F-35 insieme in uno scenario dedicato anche per ottimizzare la catena manutentiva, facendo lavorare specialisti italiani su velivoli stranieri", ha affermato Cracas, evidenziando "l'approccio molto moderno" dell'esercitazione. Lo scenario dell'addestramento prevede "l'inizio di una crisi che sfocia in conflitto rapidamente con l'altra parte che è dotata di sistemi missilistici avanzati a terra, radar e velivoli di generazione 4 plus e quinta", ha aggiunto. Cracas ha spiegato che tra gli obiettivi dell'esercitazione, che vede un coinvolgimento anche delle basi di Grosseto e Decimomannu, vi è "l'addestramento per rispondere rapidamente in modo efficace". Complessivamente, l'esercitazione vede l'impiego di 600 persone ed è "focalizzata su velivoli dotati di very low observability (bassissima visibilità) e di sistemi che possono aiutare chi è a bordo". "Falcon Strike vuole essere uno step avanzato rispetto alle esercitazioni che già esistono con velivoli di classe inferiore", ha concluso. (segue) (Res)