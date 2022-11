Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi ucraina ha inciso sugli scenari generati per rendere più realistica l’esercitazione Falcon Strike 2022, che ha preso il via il 14 novembre e si concluderà il 25 novembre prossimo, ha detto per parte sua il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare (Am), generale Luca Goretti. “Dobbiamo far tesoro di quello che osserviamo ogni giorno per consentire agli equipaggi di operare al meglio”, ha spiegato Goretti. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica ha evidenziato, poi, il “ruolo veramente positivo dell'Italia in Europa in questo momento. Sono fiero. L’Am nel settore degli F35 è leader in Europa. Siamo stati i primi a portare gli F35 in Europa”. (segue) (Res)