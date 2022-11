Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, ha proseguito il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, vanta una capacità “di aderenza di tutto rispetto”. “Siamo stati capaci di trasferirci senza tornare in Italia dagli Stati Uniti in Islanda per quattro mesi e andare in Israele grazie a una logistica allo stato dell’arte di cui andare fieri”. Parlando di Falcon Strike 2022, Goretti l’ha definita una delle esercitazioni “più complesse”. Falcon Strike 2022 vede impiegati oltre che velivoli e uomini di altre due nazioni - Stati Uniti e Paesi Bassi - aerei di generazioni diverse. Sono impiegati, infatti, sia caccia multiruolo di quinta generazione F-35 che di quarta generazione, come gli F16, gli Eurofighter e i Tornado. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica ha messo in luce l'importanza di operare ”necessariamente insieme” per garantire l'interoperabilità tra velivoli di quarta e quinta generazione. Un altro aspetto necessario negli scenari attuali e futuri evidenziato da Goretti è quello del dominio aereo, ovvero impedire a un avversario di poter usare lo spazio aereo. (segue) (Res)