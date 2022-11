Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione di Falcon Strike 2022 sono giunti ad Amendola capi di forza armata di 13 nazioni (Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Finlandia e Canada, nonché dei vertici nazionali di Usa, Israele, Norvegia, Danimarca e Regno Unito) per partecipare, per la prima volta in Italia, all’F-35 Air Chiefs Meeting, un forum a guida del Comando europeo dell’Aeronautica degli Stati Uniti (Usafe) di confronto e aggiornamento a livello strategico tra i capi delle forze aeree che impiegano il velivolo di quinta generazione. Al riguardo Goretti ha detto: "È un segno di attenzione della Nato verso la grande esperienza che abbiamo acquisito negli anni su questa piattaforma (l'F-35). Ci consideriamo leader in Europa. Ne è dimostrazione la presenza di capi di forza armata di 13 nazioni". La Falcon Strike 2022 è una "grossa esercitazione che vede per la prima volta in Italia lavorare insieme con flotta F35 i colleghi di Stati Uniti e Paesi Bassi. Per noi è un grandissimo successo", ha aggiunto. (segue) (Res)