Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità (7)

- Il generale olandese Dennis Luyt ha dichiarato ai giornalisti che l’esercitazione “ci dà la possibilità di dimostrare quanto siamo forti nella Nato, specialmente in questa fase di crisi in Europa”. “Dobbiamo lottare insieme per la libertà. Abbiamo dimostrato sin dall’inizio della guerra (in Ucraina) che siamo uniti”, ha affermato. Secondo il generale dell’Aeronautica dei Paesi Bassi, “questa esercitazione è un’altra opportunità per dimostrare che siamo impegnati a lavorare insieme e costruire fiducia e incrementare le nostre capacità” e comprendere “come possiamo essere efficaci insiemi. Queste esercitazioni sono importanti. L’F-35 sarà sulla frontline adesso e in futuro”. Da parte sua, il generale statunitense James Hecker, capo del comando europeo dell’Aeronautica Usa, ha definito l’esercitazione una “grande opportunità”. “Attualmente abbiamo circa 140 F-35 ed entro il 2034 speriamo di raggiungerne 600”, ha dichiarato, sottolineando che intanto le forze dei diversi Paesi si addestrano su “interoperabilità e con F16, ovvero con velivoli di quarta generazione”. (segue) (Res)