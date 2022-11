Difesa: l'Aeronautica guida Falcon Strike 2022 per testare l'F-35 e l'interoperabilità (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la Falcon Strike sarà ospitato domani, 22 novembre, ad Amendola – per la prima volta in Italia – l’F-35 Air Chiefs Meeting, un forum a guida Usafe di confronto ed aggiornamento a livello strategico tra i capi delle forze aeree che impiegano il velivolo di quinta generazione. Il forum – generalmente svolto al quartier generale Usafe a Ramstein (Germania) – è nato per consolidare la collaborazione in ambito F-35 European User’s Group. Questo evento offre l’opportunità di consolidare ulteriormente la posizione dell’Italia, della Difesa e dell’Aeronautica militare nell’ambito della F-35 community, sfruttando anche le potenzialità peculiari delle infrastrutture nazionali deputate all’addestramento operativo. (segue) (Res)