Germania: prima audizione della commissione d'inchiesta sull'Afghanistan

- Si è tenuta al Bundestag la prima riunione della commissione parlamentare d'inchiesta sull'impegno della Germania nelle missioni della Nato in Afghanistan. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, sono stati ascoltati diplomatici, generali e politologi. Tutti hanno concordato che “la Germania non era preparata né sul piano militare né su quello politico” per intervenire in Afghanistan. In particolare, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) sono arrivate a Kabul nel 2002 “senza alcuna conoscenza delle condizioni locali”, principalmente come risultato di un “concorso di bellezza politico”. All'epoca consigliere per la politica estera presso la Cancelleria federale, Michael Steiner ha dichiarato che, se la Germania non avesse offerto tutto il proprio sostegno agli Stati Uniti nelle operazioni in Afghanistan, allora sarebbe stata “contro” gli Usa e non avrebbe “mai più” potuto contare sul loro supporto. (segue) (Geb)