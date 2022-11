Germania: prima audizione della commissione d'inchiesta sull'Afghanistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo von Butler, l'obiettivo della missione era costruire nel Paese dell'Asia centrale “un'architettura di sicurezza autosufficiente su una base il più democratica possibile”. Allo stesso tempo, l'ex generale ha ammesso che sapeva come la società afgana fosse “incompatibile con la nostra sotto tutti gli aspetti”. Inoltre, anche nella “buona fase iniziale” delle operazioni, le deboli forze della ricostruzione civile “non erano in grado di creare fiducia”. Per von Butler, l'avvio politico della missione della Bundeswehr in Afghanistan è stato “poco professionale e caotico”. A ogni modo, la Germania deve continuare a prepararsi per le missioni internazionali in futuro. “Altrimenti, non saremmo in grado di reagire e non avremmo imparato alcuna lezione dall'Afghanistan”, ha infine affermato l'ex generale. (Geb)