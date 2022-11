Mps: Consob, Axa conferma quota partecipazione del 7,976 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Axa conferma la quota di partecipazione del 7,976 per cento nel capitale di Monte dei Paschi di Siena. È quanto si rileva dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti. Allspring Global ha invece quasi azzerato la quota in Mps, con lo 0,058 per cento. Entrambe le operazioni fanno riferimento al 15 novembre, data di deposito presso il Registro delle imprese dell'attestazione della variazione del capitale sociale di Banca Mps, risultante ad esito dell'aumento di capitale. (Rin)