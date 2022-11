Austria: Commissione approva piano a sostegno di imprese in crisi per aumento costi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un piano austriaco da 1,1 miliardi di euro a sostegno delle imprese che devono far fronte all'aumento dei costi energetici nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi. In base al piano approvato, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni dirette fino a 400 mila euro per azienda e fino a 2 milioni di euro per le imprese ad alta intensità energetica. Inoltre, queste ultime potranno beneficiare di un maggiore sostegno se avranno subito perdite operative fino a 25 milioni di euro (fino a 50 milioni di euro se operano in settori particolarmente colpiti). "Questo piano consentirà all'Austria di attenuare l'impatto dell'aumento dei costi dei fattori produttivi sulle imprese ad alta intensità energetica e commerciale e di sostenere la prosecuzione delle loro attività in questo difficile contesto", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza. (Beb)