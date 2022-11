Aerospazio: Airbus e ArianeGroup firmano contratto per lotto transizione di Ariane 6 in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus e ArianeGroup hanno firmato un contratto per il prossimo lotto di transizione delle grandi strutture in fibra di carbonio di Ariane 6. Il contratto prevede la produzione e la fornitura di strutture innovative, grandi e leggere per i prossimi quattordici lanciatori Ariane 6, che saranno prodotti fino al 2025, secondo quanto riferito in un comunicato di Airbus. Il contratto sosterrà il passaggio di ArianeGroup alla piena produzione entro tale data. Airbus costruisce fino a quattro strutture in fibra di carbonio per ogni lanciatore Ariane presso lo stabilimento di Getafe, vicino a Madrid. (segue) (Com)