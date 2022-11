Maltempo: Campidoglio, domani chiuse scuole a Ostia, parchi e giardini a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "In relazione alle previsioni metereologiche che annunciano per la giornata di domani martedì 22 Novembre forti venti di burrasca sul litorale del Lazio, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri firmerà in serata un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del Sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale". Lo si legge in una nota del Campidoglio. (Com)