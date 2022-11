Maltempo: Sindaco Frosinone, scuole chiuse a scopo precauzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, tenuto conto delle indicazioni e delle più recenti rilevazioni diramate dal Centro funzionale regionale e del relativo avviso del Dipartimento della Protezione Civile di condizioni meteorologiche avverse, dal primo mattino di martedì 22 novembre 2022, ha disposto la chiusura per la giornata di martedì di tutte le scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado ubicati in città. "Il provvedimento adottato – ha dichiarato in una nota il Sindaco Mastrangeli – si è reso necessario per tutelare studenti e famiglie rispetto alle criticità connesse alle condizioni atmosferiche ad oggi previste, ritenute poco confortanti". (Com)