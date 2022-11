Legge Bilancio: Donzelli (Fd'I), aiuterà famiglie e imprese, per programma ci sono cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensavamo di riuscire a fare una Manovra soltanto di passaggio e invece, a quanto sembra, si riesce a destinare pare 20 miliardi per aiutare le famiglie con le bollette, "quindi c'è una Manovra che riesce a dare una mano vera alle famiglie e alle imprese". Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, parlando coi cronisti fuori da Montecitorio. "Ovviamente per le scelte del programma di centrodestra ci saranno cinque anni per realizzarle", ha aggiunto. (Rin)