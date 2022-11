Usa: democratici attaccano amministrazione Biden per immunità garantita al principe ereditario saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Ron Wyden ha criticato l’amministrazione del presidente Joe Biden per aver garantito l’immunità al principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, nel caso intentato contro di lui dalla fidanzata di Jamal Khashoggi. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, il senatore dell’Oregon ha dichiarato che il principe deve essere ritenuto responsabile dell’omicidio del giornalista del “Washington Post”, ucciso nel 2018 all’interno del consolato saudita a Istanbul, in Turchia. “L’intervento del dipartimento di Stato ha eliminato qualsiasi possibilità di perseguire l’erede al trono saudita per il crimine commesso: chiedo al presidente Biden di rispettare gli impegni presi, e di riesaminare il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita”, ha scritto. (Was)