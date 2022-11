Kosovo-Serbia: Borrell, avrei voluto ci fosse un accordo fra le parti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell ha poi dichiarato che provvederà a informare gli Stati membri e i ministri degli Esteri sull'andamento delle trattative, "sul comportamento delle diverse parti e sulla mancanza di rispetto degli obblighi legali internazionali", affermando che la questione "vale soprattutto per il Kosovo". "So che questo invia un segnale politico molto negativo. Ho detto chiaramente a entrambi i leader che, se l'adesione all'Unione europea è il loro obiettivo finale, ci aspettiamo che agiscano di conseguenza. Da parte mia, manterrò il dialogo in cima alla mia agenda, con il sostegno del rappresentante speciale dell'Unione europea Miroslav Lajcak", ha promesso Borrell. "La proposta che abbiamo presentato insieme ha ricevuto un forte sostegno da Francia e Germania. Continuo a pensare che sia una possibile via d'uscita dalla crisi, con prospettiva di normalizzazione dei rapporti fra le parti con il pieno adempimento di ogni impegno e accordo. Spero che entrambe le parti rispettino le mie richieste, per evitare un'ulteriore escalation e una nuova pericolosa crisi", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)