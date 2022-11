Olocausto: ripartono i Viaggi della memoria a Roma, 136 studenti a Fossoli e Sant'Anna di Stazzema (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccogliamo tutti insieme il testimone della memoria, soprattutto i giovani, che da questo viaggio, che proseguirà in altri luoghi simbolo della guerra e delle stragi nazifasciste come Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto e il museo Cervi di Gattatico, torneranno a casa più consapevoli - ha proseguito Gualtieri -. Perché si renderanno conto del punto più basso della storia d'Italia e d'Europa, cioè del nazifascismo, delle stragi di civili, dello sterminio degli ebrei e dei prigionieri politici, ma poi anche della capacità di riscatto che con la Liberazione, con la Resistenza, con la Costituzione democratica il Paese ha saputo mettere in campo rispetto a queste pagine buie. Grazie agli assessori Pratelli e Gotor per aver offerto questa opportunità di conoscenza ai nostri ragazzi, che torneranno a casa con una più solida e viva consapevolezza che quelle atrocità non debbano ripetersi mai più". (segue) (Com)