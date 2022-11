Olocausto: ripartono i Viaggi della memoria a Roma, 136 studenti a Fossoli e Sant'Anna di Stazzema (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi è un giorno importante: riprendiamo dopo tre anni i Viaggi della memoria, un momento prezioso di riflessione e consapevolezza per le ragazze e i ragazzi della nostra città, attraverso l'esperienza diretta nei luoghi dell'orrore nazifascista. Qui nasce una nuova generazione di testimoni - ha affermato Pratelli -. Promuovere la memoria, trattarla come materia viva e ingranaggio collettivo, significa seminare i valori fondanti della democrazia, della libertà, della dignità delle persone. Ne sentiamo tutta la responsabilità come istituzioni democratiche fondate sulla Costituzione nata dalla Resistenza". Per Marinone: "Fossoli, come le altre tappe del viaggio della memoria, è un luogo che impone silenzio e riflessione. Un luogo simbolo di una delle pagine più buie della storia dell'Umanità: la persecuzione e lo sterminio degli ebrei. Tornare con gli studenti, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, sui luoghi della Shoah aiuta a preservare la memoria, perché ciò che è accaduto non si ripeta più".