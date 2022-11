Olocausto: ripartono i Viaggi della memoria a Roma, 136 studenti a Fossoli e Sant'Anna di Stazzema (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo il dovere di insegnare agli studenti a capire e ricordare la Shoah e di far loro conoscere la storia della resistenza al nazifascismo, altrimenti tutto il nostro lavoro quotidiano come pubblici amministratori, come docenti, come padri, come madri, come professionisti non sarà servito a nulla. Per questa ragione sono molto contento che riprendano i viaggi della memoria dopo la pausa dovuta all'epidemia, perché ricordare significa anche passare il testimone da una generazione all'altra, l'unico antidoto contro l'indifferenza e il rischio che simili tragedie possano tornare a ripetersi" ha concluso l'assessore Gotor. (Com)