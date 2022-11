Germania: ministero Economia, terminali Gnl costeranno almeno 3,5 miliardi di euro in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl)di cui la Germania si doterà al fine di far fronte alla crisi dell'energia costeranno almeno 3,5 miliardi di euro in più di quanto inizialmente previsto. La spesa totale per la realizzazione e il mantenimento degli impianti è ora stimata in 6,56 miliardi di euro nel 2022. Un ulteriore esborso avverrà nel 2023. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima. Il dicastero ha aggiunto che tale aumento dei costi si è reso necessario “a causa della situazione in evoluzione dinamica” e serve a “finanziare progetti essenziali per la sicurezza energetica” della Germania nel prossimo inverno. Con i terminali per il Gnl, galleggianti e terrestri, in porti del Mare del Nord e del Mar Baltico il governo federale intende sostituire le importazioni di gas dalla Russia. Il primo di questi impianti a entrare in funzione, già a dicembre, sarà quello galleggiante di Wilhelmshaven. Inoltre, secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, sono previsti circa 738 milioni di euro per la partecipazione dell'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), la banca statale della Germania, al terminal di Brunsbuettel. (Geb)