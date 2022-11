Bolivia: proteste sociali, Camera discute oggi la legge sul censimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Bolivia si riunisce oggi per discutere le leggi sul Censimento della popolazione, tema alla base di un serrato confronto politico nel Paese. Il testo che approda in Aula dovrebbe dare certezza allo svolgimento del censimento, base di fondamentali scelte di politica economica e istituzionale. Le opposizioni riunite nel coordinamento civico di Santa Cruz, la ricca provincia orientale del Paese, protestano da tempo proprio per la mancata realizzazione del sondaggio, atteso dal 2012, denunciando una presunta volontà del governo di non riconoscere il "peso" elettorale ed economico che rivestono in Bolivia. L'esecutivo ha rinviato l'avvio dell'inchiesta sulla popolazione alla seconda metà del 2023, esibendo difficoltà organizzative legate soprattutto alle ripercussione della pandemia. La discussione è attesa anche per l'annunciato voto contrario dell'ala più adicale del Movimento per il socialismo (Mas), il partito del presidente Luis Arce. Si tratta della fazione legata all'ex presidente Evo Morales, spesso critica di una gestione del partito e del governo che avrebbe perso il collegamento con la base dei movimenti indigeni e popolari. (segue) (Brb)