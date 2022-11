Professioni: Costa-Gelmini (Azione), equo compenso atto dovuto, maggioranza dia risposta celere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Costa alla Camera e Mariastella Gelmini al Senato hanno presentato come Azione-Italia viva una proposta di legge sull'equo compenso per i liberi professionisti. "Un atto dovuto a tutela di quelle categorie che stanno risentendo, più di altre, della profonda crisi economica. La corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, è improcrastinabile. Troviamo incoerente fare appello, da un lato, al sostegno che i professionisti devono offrire alla Pubblica Amministrazione in fase di programmazione e rendicontazione del Pnrr, dimenticando, dall'altro, di riconoscere il valore del lavoro da svolgere. Oggi Fratelli d'Italia ha annunciato la presentazione di una proposta di legge Meloni sull'equo compenso: finalmente anche la maggioranza accende i riflettori su questo tema. A questo punto ci aspettiamo una risposta celere da parte della politica". Lo affermano in una nota congiunta Enrico Costa, vicesegretario nazionale di Azione, e Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (Com)