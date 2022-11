Germania-Turchia: Berlino esorta Ankara a moderazione dopo bombardamenti contro curdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco esorta la Turchia alla moderazione a seguito dei bombardamenti effettuati dall’aeronautica di Ankara contro le milizie curde nel nord della Siria e dell’Iraq. Il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Christofer Burger, ha dichiarato: “Chiediamo alla Turchia di reagire in maniera proporzionata e di rispettare il diritto internazionale”. Il funzionario ha aggiunto che rispettare i diritti umani significa, in particolare, la costante protezione della popolazione civile. Burger ha quindi definito “estremamente preoccupanti” le notizie su possibili vittime civili delle incursioni aeree turche in Siria e Iraq. Ora, ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, la Turchia e tutte le altre parti coinvolte “non devono intraprendere alcuna iniziativa che aggravi la situazione già tesa nel nord della Siria e dell’Iraq”. Burger ha, infine, affermato che l’art. 51 della Carta dell’Onu sulla legittima difesa non comprende un diritto alla rappresaglia. (Geb)