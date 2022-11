Veneto: per domani previste precipitazioni e 160 cm di acqua alta a Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto per la serata di oggi e la giornata di domani un tempo in prevalenza perturbato con ampie precipitazioni. Inoltre si prevede ci sia un innalzamento di scirocco in mare e sulla costa. Dalle 8 alla mezzanotte di domani il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato il "preallarme" per possibili criticità idrogeologica "nei bacini idrografici 'Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige' (RO-VR), 'Basso Brenta - Bacchiglione' (PD-VI-VR-VE-TV), 'Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna' (VE-TV-PD)". A Venezia inoltre sono previsti 160 cm di acqua alta ed è stato annunciata l'attivazione del Mose. (Rev)